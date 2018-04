De Vlaming die het 'Oh shit'-moment van Zuckerberg voorspelde (en hij weet ook wat de volgende internetschandalen zijn) Sander Van Den Broecke

09 april 2018

00u00 0 De Krant Morgen voelt de Europese Commissie Facebook aan de tand over de gelekte data van 2,7 miljoen Europeanen. Dat zo'n schandaal er zat aan te komen, had David De Cremer - een autoriteit op vlak van management - een jaar geleden al voorspeld. En als u wil weten waar de volgende schandalen schuilen? "Met online-verkoopplatformen en clouds gaat het dezelfde kant op."

De Cremer is een Vlaamse professor management aan de Engelse universiteit van Cambridge. Voor hij daar ging doceren, gaf hij les in Harvard en New York, in China en in Nederland. Grote bedrijven als Apple, Huawei, Vodafone, AB InBev en Nestlé betalen voor zijn advies.

