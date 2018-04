De Vlaeminck: "Kijk meer uit naar eten in viptent dan naar koers" Nieuw boek bundelt sterkste verhalen over Parijs-Roubaix 05 april 2018

Drie dagen voor de 116de editie van de klassieker ligt het boek 'Parijs-Roubaix: de sterkste verhalen over de kasseienklassieker' van de Gentse auteur Raoul De Groote in de rekken. De turf van 300 pagina's vertelt honderd kleine en grote verhalen over de 'Hel van het Noorden'. Maar is alles daar ondertussen nog niet over gezegd en geschreven? "Helemaal niet", zegt auteur Raoul De Groote (49). "De meeste boeken over Parijs-Roubaix zijn Franse boeken die gewoon vertaald zijn. Ik heb de Vlaamse en Nederlandse winnaars meer naar voren getrokken. Ik heb veel mensen geïnterviewd, dus ook de echte wielerkenner zal nog kleine verhalen oppikken die hij nog niet kende. Het boek is opgebouwd uit honderd verhalen. Dat gaat van interviews, over statistieken, tot verhalen en beschouwingen. Post was ooit de eerste Nederlander die won, maar hij was niet de eerste Nederlander die deelnam. Ik zocht ook uit wanneer de Amerikanen en Australiërs hun intrede deden. Waarom ik net over Parijs-Roubaix een boek schrijf? De Ronde wordt vaak 'de mooiste' genoemd, maar Parijs-Roubaix is zeker de meest authentieke koers. Daar worden nog geen lussen gemaakt om speciaal langs viptenten te passeren. En je hebt daar kasseistroken die je echt nergens anders vindt. Je hebt trouwens twee soorten Parijs-Roubaix: eentje in de regen en een droge versie. Totaal verschillende koersen."

