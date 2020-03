Exclusief voor abonnees Dé Vlaamse tv-klassieker 'Kapitein Zeppos' 18 maart 2020

Wie de kaap van de veertig gerond heeft, fluit de begintune van Bert Kaempfert zo mee. 'Kapitein Zeppos' was het allereerste échte jeugdfeuilleton dat de BRT op woensdagnamiddag losliet op de jonge Vlaamse kijkers. Voor het eerst ook ontgroeide Vlaamse tv-fictie de sfeer van 'la Flandre profonde'. Hoofdrolspeler Senne Rouffaer zelf verklaarde het succes later door "de combinatie van het landelijke met het vreemde". En vreemd waren de scenario's soms wel. In het Pajottenland werd naar olie geboord. En de kapitein verplaatste zich in een heuse amfibiewagen. Vooraleer de ongetwijfeld inferieure filmversie van 'Kapitein Zeppos' in 2021 in de zalen landt - waaróm eigenlijk? - verwijzen wij jong en minder jong thuiszittend volk graag nog eens naar de honderdduizendste herhaling van deze ultieme tv-klassieker. Ook op VRT NU.

