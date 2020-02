Exclusief voor abonnees De Vismooil'n staan er weer, ondanks 200 doodsbedreigingen 24 februari 2020

De Vismooil'n staan er dit jaar opnieuw. Deze keer niet met Joden op hun wagen, wel met een grote vogel. 'Oilsjt Voegelvroi'. 2019 was een annus horibilis en de carnavalisten raakten verwikkeld in een discussie die ze nooit hebben willen starten. "Wij zijn niet antisemitisch! Excuses aan wie gekwetst werd", herhaalden ze na de meer dan 200 doodsbedreigingen die ze het voorbije jaar kregen. Ze voelden zich vogelvrij verklaard, terwijl ze naar eigen zeggen enkel de vrije meningsuiting hoog in het vaandel dragen.

