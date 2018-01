De 'vieze goestingskes' van Tine Embrechts 00u00 0

In 'La Mamma' trekt Sergio Herman naar de ouderlijke woonst van Tine Embrechts (42) om er mama Griet in de watten te leggen. Tine was tijdens de opnames hoogzwanger. "Ik heb het gevoel dat ik jou al goed ken, omdat ik je elke dag hoor op de voicemail van mijn man", grapt Tine, die naar Guga Baúls geslaagde Sergio-imitatie uit 'Tegen de sterren op' verwijst. Waarna het over haar 'vieze goestingskes' gaat. "Ik eet sinds mijn zwangerschap elke dag droge worstjes." Tijdens hun boodschappentocht stilt Sergio Tines honger met een frituurbezoek én een lading droge worsten. Geen wonder dat baby Maurice bij de bevalling 5,230 kg woog. (SVH)

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee