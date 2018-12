De vierde chocolade 08 december 2018

Zelfs in de chocoladewereld is 'roze' plots hot dankzij de zogeheten 'vierde chocolade': ruby. Met die ruby-cacaoboon kan men zonder toevoeging van kleurstoffen roze chocolade maken. Waardoor men bij Leonidas de legendarische manonpraline in een roze ruby-versie omtoverde. Zeer fruitig met een lichte roombotercrème en het frisse zuurtje van framboos. Prijs per doosje van 9 stuks: 4,95 euro in alle Leonidas-verkooppunten.

