De vier ontvoerders 18 maart 2019

00u00 0

Deze vier worden beschouwd als de 'uitvoerders' van de ontvoeringen van Abdelkader Bouker en Younes El B. Het zijn door de wol geverfde Franse gangsters. De mannen werden in januari 2017 samen gearresteerd in een appartement in Parijs. Zij hadden zo'n 5.000 euro cash bij zich, een wapenkoffer, een laptop met info over de ontvoerde Abdelkader Bouker, een baken om de verplaatsing van een auto van op afstand te volgen en een 'jammer' om het gsm-verkeer in de buurt te ontregelen.

