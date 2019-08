Exclusief voor abonnees De vier grootbanken scoren slecht (en toch blijven we ze trouw) 29 augustus 2019

00u00 0

De vier grote banken in ons land scoren slechte inzake dienstverlening, en toch zijn er maar weinig klanten die veranderen van bank - amper 70.000 vorig jaar. Dat blijkt uit een bevraging van Test-Aankoop. In algemene termen geeft de Belg zijn bank iets meer dan 7 op 10. Maar de consumentenorganisatie wijst op de slechtere cijfers van de vier grote banken in ons land. Zo scoren BNP Paribas Fortis, ING, Belfius en in iets minder mate KBC opmerkelijker slechter dan andere spelers. Ondanks die ontevredenheid stappen maar weinig mensen over. Test-Aankoop stelt een systeem voor "waarbij je je rekeningnummer kan behouden, zoals je ook je gsm-nummer behoudt wanneer je van operator verandert". Volgens minister van Consumentenzaken Wouter Beke is het iets complexer dan dat, al moedigt hij iedereen aan om banken te vergelijken.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis