De vier gezichten van ritwinnaar Julian Alaphilippe: "Ik doe mezelf graag pijn" JDK

18 juli 2018

07u06 0 De Krant Ook uw hart verloren aan Julian Alaphilippe? De Fransman (26) won zieltjes met zijn solo over Romme en Colombière. Maar wie is die hyperkinetische springveer die Quick.Step Floors zijn 50ste seizoenszege bezorgde en de bolletjestrui pakte?

Werkpaard

Hoewel veldrijder van origine, zette Alaphilippe vanaf 2013 toch alles op de weg. Nog niet zo gefocust, tikkeltje nonchalant zelfs. Dat veranderde in zijn debuutjaar als prof bij Quick.Step (2014). "Vanaf dan ging hij 100% voor zijn vak leven", zegt ploegleider Tom Steels. "Als je zijn huidige niveau vergelijkt met dat van toen, zie je dat hij enorme stappen heeft gezet."

Alaphilippe transformeerde in een werkpaard. Eén duidelijke verklaring heeft hij daarvoor: "Le cyclisme, c'est ma vie. Wielrennen is mijn leven. Het is een job die heel veel opofferingen en toewijding vereist en waarin ik graag wil investeren." Zo trok hij, net als in de aanloop naar de klassiekers, ook in voorbereiding op de Tour op hoogtestage. Richting Alpen, waar hij alle ritten verkende. Steels: "Met Bob Jungels. Dan weet je dat het er keihard aan toe gaat." Geen probleem, voor het kleine, innemende ventje uit Saint-Amand-Montrond. "J'aime me faire mal. Ik doe mezelf graag pijn. Ik móest me ook pijn doen om hier in Le Grand-Bornand te kunnen winnen."

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN