Dé vedette onder de misdaadreporters EN WIE BEDANKEN DE OUDERS? 23 augustus 2018

00u00 0 De Krant Een oude zaak eindelijk opgelost en wie zetten de ouders van het slachtoffer uitgebreid in de bloemetjes? Een misdaadreporter. Peter R. de Vries (61), journalist én bekende Nederlander. Hij stak het gerecht al meermaals een handje toe en pakte daar zo graag mee uit dat onze noorderburen hem een pedant ventje begonnen te vinden.

Als het klopt dat je een bovenmatig ontwikkeld ego moet hebben om voortdurend in de spotlights te staan, dan geldt dat zeker voor Peter R. de Vries. Die R. staat eigenlijk voor Rudolf, maar toen hij in 2013 zijn autobiografie uitbracht - hét bewijs van een fors uitgevallen zelfzekerheid - was die getiteld: 'De R Van Rebel'. Ondertitel: van kruimeldief tot crimefighter. Want ja, hoor, Nederlands grootste misdaadjournalist had er 'een bewogen jeugd' opzitten. Hij rebelleerde tegen zijn ouders, de school en de kerk. Als tiener ging hij wel eens jatten en was hij de eerste om klappen uit te delen als hij uitgedaagd werd. En soms ook zonder dat hij uitgedaagd werd. Hij maakte zich zelfs schuldig aan vandalisme en kwam zo voor het eerst in contact met de politie.

De handhavers van de wet zou hij nog vaak tegenkomen. Hij werd misdaadreporter bij 'De Telegraaf' en dan hoofdredacteur van 'Aktueel', dat hij helemaal omvormde tot een misdaadtijdschrift. Echt bekend werd hij toen hij halfweg de jaren 90 tv ging maken. In 'Peter R. de Vries, misdaadverslaggever' op SBS6 nam hij geregeld het werk over van politie en gerecht. Dat werd hem niet altijd in dank afgenomen, maar het leidde wél tot de opheldering van een aantal bekende zaken. Zo zorgde hij voor een vrijspraak in de Puttense moordzaak waarbij twee mannen onterecht tien jaar cel kregen. In 2008 deed hij nog meer stof opwaaien nadat hij met een verborgen camera Joran van der Sloot had gefilmd, die bekende dat hij de Amerikaanse tiener Natalee Holloway had gedood. Dat de reporter daarbij steeds vaker zichzelf in de kijker zette, ging meer en meer Nederlanders tegen de borst stuiten. De kritiek zwol aan tot het erg persoonlijk en ranzig werd en De Vries stopte met zijn programma.

Eerherstel

Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en dus eiste de misdaadverslaggever gisteren tijdens de persconferentie weer een hoofdrol op. Hoewel hij geen concreet aandeel heeft gehad in de oplossing van deze zaak, nam hij geëmotioneerd het woord en bedankte de moeder van Nicky hem uitvoerig. "Zonder jou zou het onderzoek al 19 jaar hebben stilgelegen. Zelfs tijdens vakanties mochten we je bellen. Uit de grond van ons hart: dankjewel."

De voormalige kruimeldief, thans crimefighter kon zijn tranen amper bedwingen. Het moet gevoeld hebben als eerherstel. Gemodelleerd naar het verloop van zijn eigen leven, zoals hij dat in zijn autobiografie verduidelijkt: "Een moeizame start kan wel degelijk tot iets goeds leiden. Ik snap als geen ander dat het dubbeltje in je leven soms een andere kant op kan rollen. Maar ik laat ook zien dat je er zelf wat aan kan doen." (DB)