Exclusief voor abonnees De val van Magnette 27 november 2019

Bart De Wever kent als geen ander de strategie van de PS, terwijl Bart Somers met open ogen in de val trapt die Magnette gespannen heeft. Alleen een gemeenschappelijk Vlaams front kan een linkse regering, die in de zakken van de Vlamingen gaat zitten, tegenhouden. Somers heeft echter een 'tof' ministerspostje gekregen van Rutten en wil nu als wederdienst zijn duit in het zakje doen om Rutten de 16 binnen te loodsen.

Louis Moons, Schilde

