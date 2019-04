Exclusief voor abonnees De vakantie van Elton John loopt op wieltjes 13 april 2019

Het ligt misschien aan zijn bril, maar Elton John bekijkt het leven altijd rooskleurig. "Een verstuikte enkel zal me niet tegenhouden om één van de mooiste musea ter wereld te bezoeken", liet hij op Instagram weten. Dus trok de 72-jarige popmuzikant in een rolstoel naar het Uffizimuseum in het Italiaanse Firenze.

