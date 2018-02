De underdog doet het 06 februari 2018

Iedereen houdt van de underdog. Vandaar dat de triomftocht van de Philadelphia Eagles in de 52ste Super Bowl op zo veel applaus onthaald werd. 'The Birds' eindigden vorig jaar nog laatste in hun divisie, maar voltooiden zondagnacht hun sprookjesseizoen door topfavoriet New England Patriots te verslaan. Na een comeback in het laatste kwart wonnen de Eagles met 41-33. Meteen de eerste Super Bowlzege in hun clubgeschiedenis. De 40-jarige superster Tom Brady, quarterback bij de Patriots, miste dan weer zijn kans op een zesde titel. Nog dit: Justin Timberlake en Pink verzorgden het muzikale spektakel voor de 110 miljoen tv-kijkers. (VDVJ)

