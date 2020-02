Exclusief voor abonnees De Ultimas Welkom in het weekend 22 februari 2020

00u00 0

Een zwemdiploma op de 800 meter. Een medaille van de Ten Miles. En een lint uit Zwitserland, toen ik voor de eerste keer de blauwe piste had geskied. Ja, toen ik gisteren eens door mijn bureau rommelde, schrok ik eigenlijk van de medailles die zelfs een weinig sportieve mens als ikzelf kan verzamelen. Er kwam zelfs een beker tevoorschijn, van twee jaar geleden, zij het in een totaal andere discipline. 'Beste Mama Ter Wereld.' Schromelijk overdreven, maar kinderliefde is nu eenmaal gul.

Je hebt 12% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis