De ultieme vliegmachine 27 januari 2018

De realistische reeks 'De avonturen van Buck Danny' heeft niet meteen de hoogste fantasiefactor. Als er een uitvinding in voorkomt, kun je er donder op zeggen dat ze ook in het echt is uitgevonden. De X-15, bijvoorbeeld, het pikzwarte en supersonische raketvliegtuig van de Amerikaanse luchtmacht. Het werd in 1952 ontworpen om de moeilijkheden te bestuderen waarmee een ruimtevaarttuig te kampen krijgt bij zijn terugkeer in de atmosfeer. Een van de testpiloten was Neil Armstrong (foto onder), die in 1969 de eerste mens op de maan zou worden.

