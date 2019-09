Exclusief voor abonnees De twijfelgevallen 03 september 2019

108 Belgische sporters kwalificeerden zich voor de Spelen van 2016 in Rio. Het is niet ondenkbaar dat de delegatie in Tokio zelfs het recordaantal van Londen 2012, waar 115 Belgen aanwezig waren, zal overtreffen. Dat zal voor een groot deel afhangen van de twijfelgevallen - atleten voor wie het kantje boord kan worden. Kan zwemster Kimberley Buys nog haar persoonlijk record evenaren op de 100m vlinderslag? Raken judoka's Toma Nikiforov of Dirk Van Tichelt op tijd in vorm om in mei 2020 voldoende hoog te staan op de wereldranking? Houdt golfer Thomas Detry stand op de olympische ranking? Kan tennisser Alison Van Uytvanck zich nog wat verbeteren? Overleven de Red Panthers hun olympische qualifier?

