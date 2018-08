De Trumps ruziën over NBA-speler 06 augustus 2018

De Amerikaanse basketbalspeler LeBron James krijgt steun uit onverwachte hoek. Melania Trump prees de NBA-speler voor zijn liefdadigheidswerk terwijl haar man, president Donald Trump, zich vrijdag minachtend had uitgelaten over James. De president stuurde een tweet de wereld in na een interview van CNN-journalist Don Lemon met LeBron James. "LeBron James is zonet geïnterviewd door de domste man op tv, Don Lemon. Hij deed LeBron er slim uit zien, wat niet gemakkelijk is." De directe aanleiding was de opening van een openbare school in Akron, Ohio, waar de speler van de Lakers vandaan komt en die hij mee oprichtte.

