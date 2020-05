Exclusief voor abonnees De trappers kwijt VOORGELEZEN 23 mei 2020

00u00 0

Alleenstaande wetenschapper Nick en depressieve vader-van-drie Em zetten hun zorgen opzij en trekken op fietstocht door Frankrijk. Wat start als een plezierige roadtrip van twee gezworen kameraden, wordt in Koen Paes' 'De afdaling' een duistere duik in het verleden. Wanneer Em zijn compagnon na een avondje pintelieren een gruwelijk geheim toevertrouwt, verandert deze geestige vriendenroman in een psychologische thriller over twee beschadigde mannen die samen de trappers kwijtraken.

Springend tussen heden en verleden en tussen twee vertellers, laat debutant Paes je vanaf pagina één gezellig meebollen door la douce France. Met af en toe een stop midden in heerlijk beschreven landschappen die eerst perfect passen en dan fel contrasteren met het steeds beklijvender verhaal. Tot op het einde de innerlijke demonen en de weergoden samenkomen. Zonder al te veel te verklappen: die bijzondere plotwending slaat alleen de best getrainde thrillerlezer niet uit het zadel.

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen