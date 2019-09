Exclusief voor abonnees De transfer Vlade Mihailovic (Aalstar): "Hier kan ik een leider zijn" 13 september 2019

Niemand die zo sterk de nieuwe wind bij Aalstar belichaamt als Vlade Mihailovic. Met de 29-jarige Montenegrijnse klasbak zorgde sportief manager Mallego voor de opmerkelijkste zomertransfer. In het verleden actief bij Oostende. Mihailovic moet de nieuwe sportieve leider in het Aalsterse Forum worden. "Mijn twee passages bij Oostende waren geweldig: we wonnen de titel en de beker en kenden een mooie Europese campagne. Maar hier wacht me een andere uitdaging, de reden dat ik voor Aalstar koos. Hier kan ik één van de leiders zijn, hier krijg ik een rol met meer impact. Ik weet dat ik een team meer kan bijbrengen dan dat ik in Oostende kon laten zien." (RBE)