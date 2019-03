De topprestaties zijn voor Nederland, maar de coëfficiënt voor België 07 maart 2019

Terwijl heel Europa in zwijm valt voor de Ajax-school, blijft België een eind voorop op de UEFA-ranking. Het is een fenomeen dat al enkele seizoenen aan de gang is. De voornaamste reden: België heeft een bredere top, maar die is veel vlakker dan bij onze noorderburen. Anderlecht, Club Brugge, RC Genk, AA Gent en in iets mindere mate Standard hebben de voorbije jaren ook na de winterstop een rol gespeeld de Europa League. Nederland moet het toch vooral hebben van het het duo Ajax-PSV, met Feyenoord dat Europees wat achterop hinkt.

