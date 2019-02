De topper die Veljkovic niet wilde missen 25 februari 2019

00u00 0

Opmerkelijke toeschouwer tijdens Anderlecht-Club: Dejan Veljkovic (rechts op foto). De gevallen spelersmakelaar en spijtoptant was naar het stadion getrokken met zijn advocaat Kris Luyckx. "We wilden deze topmatch allebei zien", zegt die laatste. "Het gerecht heeft mijn cliënt geen enkele voorwaarde opgelegd die hem dit verhindert. Ook de club heeft nooit gezegd dat hij niet meer welkom zou zijn." RSCA reageerde "verbaasd" op de aanwezigheid van de Serviër. Vandaag bespreekt Anderlecht of hij in de toekomst nog welkom is. Toen de zichtbaar vermagerde Veljkovic na de wedstrijd naar zijn auto liep, werd hij op boegeroep getrakteerd. "Maffia!", scandeerden boze supporters. Reacties die Veljkovic verwacht had, zegt Luyckx. "Mijn cliënt begrijpt dat ook wel. Hij zal daar toch even doorheen moeten. Gelukkig was het onthaal op de tribune anders. Er zaten heel wat oude bekenden die hun steun uitspraken." (SRB/MJR)

HLN