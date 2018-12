De toekomst (of Veljkovic) zal zeggen of de ref gelijk had 67 BART VERTENTEN 20 december 2018

'Things The Grandchildren Should Know': zo heet de autobiografie van de frontman van Eels, waarmee Bart Vertenten (30) op 16 november naar buiten wandelde, talloze lenzen op hem gericht. Op de achtergrond voor een keertje niet de spelerstunnel van RSC Anderlecht of de personeelsingang van het UZ Jette, wel het onthaal van de gevangenis van Hasselt. Begin volgend jaar trouwt hij met zijn Hetty. Misschien volgen er binnenkort kinderen, ooit kleinkinderen. Wat zou bompa Bart hen vertellen over het voorbije jaar? Zou hij edelmoedig toegeven dat hij te dicht bij de zon probeerde te vliegen? Of zou hij droef terugblikken op hoe hij - gerespecteerd radioloog op rust, gewezen topscheidsrechter - helemaal onterecht een maand moest brommen? De toekomst zal het ons vertellen. Of Veljkovic. (BHL)

