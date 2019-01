De tijd van Bruegel (gefilmd door een drone) 24 januari 2019

De sneeuw die gisteren zachtjes neerdwarrelde, zorgde in het hele land voor prachtige plaatjes, alsof Pieter Bruegel ze eigenhandig had geschilderd. Met een drone werd dit winterse landschap in Lievegem gefotografeerd. Lievegem is een gemeente in Oost-Vlaanderen die nog maar bestaat sinds begin dit jaar: het is een fusie van Lovendegem, Zomergem en Waarschoot. Ook vandaag zijn lichte sneeuwbuitjes niet uitgesloten, maar de neerslaghoeveelheden zullen beperkt blijven. Deze voormiddag gaat het wel overal vriezen. Hierdoor is er gevaar voor ijsplekken door bevriezing van natte weggedeelten of verharde sneeuw. Er kan ook aanvriezende mist gevormd worden. Het KMI waarschuwt voor gladheid. Tot 11 uur geldt in alle provincies code geel. (LVB)

