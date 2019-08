Exclusief voor abonnees De terugkeer van Donk 30 augustus 2019

00u00 0

Geen onaantrekkelijke tegenstander uit pot 4, die bij Club Brugge meteen een belletje deed rinkelen. In 2002 ontdeed blauw-zwart zich in een uiterst beladen thuiswedstrijd van de Turkse recordkampioen om zo uiteindelijk derde in de Champions League-poule te worden. De match ging gepaard met hevige rellen in en rond het stadion. De Turkse landskampioen miste met één op zes zijn start in de Turkse Süper Lig. Voor Club wordt het een weerzien met Ryan Donk, voor België met Christian Luyindama (ex-Standard). Voorin heeft Mbaye Diagne een verleden bij Westerlo en Lierse SK. Club mag zich opmaken voor twee veldslagen tegen Galatasaray, op papier de enige club waar iets tegen te halen valt. (TTV)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis