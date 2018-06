De Telstar Mechta column 29 juni 2018

Het WK heeft de knock-outfase bereikt, een nieuwe bal doet zijn intrede: de Telstar Mechta met rode vlekken van de firma Adidas. Lekker balletje. Dat is ooit wel anders geweest. Marc Degryse kwam woensdag met een plastic tas de studio van Villa Sporza binnen en haalde er een bruine lederen voetbal uit, geschenk van zijn eerste jeugdtrainer bij Club Brugge, Wauter Baute. Het was een wedstrijdbal uit de jaren vijftig. Wanneer het regende, werd hij een halve kilo zwaarder. Als je 'm kopte, had je vijf minuten nodig om bij te komen. U kent misschien de anekdote over een jonge debutant van FC Blackpool, de club van tovenaar Stanley Matthews op de vleugel en goalgetter Stan Mortensen in de spits?

