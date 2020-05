Exclusief voor abonnees De Tekenaar van Strava Geert De Vlieger (48) 11 mei 2020

Hij is ex-doelman van de Rode Duivels en voetbalanalist, maar Geert De Vlieger is ook een gedreven fietser. Zeker nu, in voetballoze tijden, spendeert hij uren en uren op zijn fiets. En voor zijn computer. "Er kruipt wel wat werk in het uittekenen van mijn routes", lacht De Vlieger. Hij heeft er plezier in om op de landkaart de geestigste ritten uit te tekenen en ze dan tot op de meter nauwkeurig af te leggen. "Ik was peter van de 1.000 kilometer van Kom Op Tegen Kanker dit jaar. Door corona is dat event helaas afgelast, maar ik wou wel blijven fietsen. Dat tekenen op Strava is begonnen met een rit in de vorm van een hart voor de zorg. Daar kwam zoveel reactie op dat ik er nog heb gemaakt." Zo telt zijn repertoire intussen ook De Pinguin, De Paasklok, Het Ros Beiaard, Bobbie van Kuifje en... De Pull van Marc Van Ranst. "Hij vond het surrealistisch grappig", lacht De Vlieger. (SSL)

