Exclusief voor abonnees De Sutter stopt als prof en trekt naar Knokke 05 juli 2019

00u00 0

Tom De Sutter (34) neemt afscheid van het profvoetbal. De Bruggeling gaat aan de slag bij Knokke, dat wil promoveren naar eerste amateur. De 14-voudige Rode Duivel debuteerde in 2006 voor Cercle en scoorde 93 keer in 324 matchen in onze competitie. "Ik had graag de kaap van honderd goals gerond, maar het mag niet zijn. (lacht) Nu kan ik nog twee jaar met plezier voetballen en aandacht schenken aan mijn padelclubs." De Sutter pakte drie titels met Anderlecht en won de beker met Club. Eind vorig seizoen verlengde KVO zijn contract niet. Bij Knokke spelen ook ex-ploegmaats Sven Dhoest (Club) en Koen Persoons (Lokeren). (TTV)