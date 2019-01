De Sutter opgelucht: contract tot einde seizoen 10 januari 2019

Op de handtekening is het nog wachten tot maandag, maar het doek is gevallen. Tom De Sutter (33) en KV Oostende hebben een mondeling akkoord tot het einde van dit seizoen met een optie voor een extra jaar. Gisteravond besliste de kustploeg de aanvaller definitief aan te trekken, nadat hij sinds begin november op proef is. Het akkoord is een enorme opluchting voor De Sutter, die gistermiddag nog tussen hoop en vrees leefde: "Fysiek ben ik intussen oké, maar in het hoofd is het lastig. Mocht ik een contract kunnen tekenen, zou mij dat nog een extra boost geven. Dan is die eerste match op 20 januari (in Moeskroen, red.) écht een doel op zich." Vandaag mag De Sutter in de oefenmatch tegen FC Utrecht een eerste keer in actie komen met het A-elftal. Straks gaat hij de concurrentiestrijd aan met Guri, Sakala en op dit moment eerste keuze Zivkovic, die stuk voor stuk ontgoochelen dit seizoen. (TTV)

