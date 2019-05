Exclusief voor abonnees De Sutter mag blijven "als er budget over is" 29 mei 2019

Bij KV Oostende heeft Tom De Sutter tot op vandaag nog altijd geen nieuw contract getekend. Nochtans had de aanvaller een mondeling akkoord met de intussen vertrokken technisch directeur Hugo Broos. De club is nu echter op zoek naar een nieuwe spits en zal De Sutter pas een nieuw contract geven "als er budget over is". Een frustrerende situatie dus voor De Sutter: "Ik ben nu 33 jaar, geniet nog altijd van het spelletje en voel dat ik nog minstens een jaar profvoetbal in me heb. Ik ga niet zitten wachten en onderzoek intussen andere mogelijkheden." (TVA/TTV)