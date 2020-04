Exclusief voor abonnees De Sutter (Knokke) stopt met voetballen 03 april 2020

00u00 0

"De laatste transfer van papa is er eentje naar huis." Met een bericht op Instagram kondigde Tom De Sutter (34) gisteren aan dat hij per direct stopt met voetballen. De ex-spits van Cercle en Club, Anderlecht, Lokeren en Oostende beëindigde zijn carrière dit seizoen bij Knokke, in tweede amateur. De 14-voudige Rode Duivel toonde ook daar z'n neus voor goals en scoorde er 15 keer. De overstap naar eerste amateur - Knokke werd uitgeroepen tot kampioen - zal hij echter niet maken.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Toon extra opties

De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen