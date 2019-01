De Sutter fit, geen Zivkovic 24 januari 2019

00u00 0

Vol goeie moed trekt KV Oostende vanavond naar AA Gent, daar waar het zich over een gunstige uitgangspositie voor de terugwedstrijd hoopt te verzekeren. De kustploeg doet dat mét Tom De Sutter, die geen hinder meer ervaart aan de enkel na de match in Moeskroen. Zivkovic, terug in Oostende nadat zijn transfer naar Sion afsprong, reist niet mee. Milovic is geschorst na twee eerdere gele kaarten in Eupen, Tomasevic is onvoldoende hersteld om in actie te komen. (TTV)