De supertiebreak maar nog niet iedereen is mee NIEUW 15 januari 2019

Sinds dit jaar wordt er op de Australian Open in de beslissende set met een supertiebreak gewerkt, tot tien punten. Nog niet iedereen is mee met dat concept: de Britse Katie Boulter (WTA 97), én het publiek, waren door het dolle heen toen ze in de tiebreak van de derde set 7-4 maakte tegen Ekaterina Makarova (WTA 60). Ze moest evenwel nog even door. Boulter liet het niet aan haar hart komen en won uiteindelijk met 6-0, 4-6, 7-6 (10-7), na de eerste supertiebreak in de geschiedenis van de Australian Open. (FDW)