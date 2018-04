De strijd achter Club Brugge door de ogen van Van der Elst, Anthuenis en Snelders: "Vanderhaeghe verdient meer respect" Rudy Nuyens

27 april 2018

07u30 0 De Krant Halfweg de play-offs staan vijf clubs op een zakdoek voor de Europese plaatsen. Hoe dat straks afloopt? Wij brachten Aimé Anthuenis, Franky Van der Elst en Eddy Snelders in conclaaf en geven u ook mee wat niét mocht geschreven worden.

Over de titel hoeft wat ons panel betreft niet meer gediscussieerd te worden. "Voor mij is Brugge kampioen", zegt Aimé Anthuenis. "En heel verdiend. Ik ga niet meer zagen over het herverdelen van de punten en zo, maar het zou een schande zijn als Brugge geen kampioen zou worden."

Van der Elst: "Ze gáán verdiend kampioen spelen."

Snelders: "Ik vind niet dat ze er in de play-offs bovenuit steken. Er is een serieuze nivellering, iedereen kan van iedereen winnen."

Van der Elst: "Club heeft máár 7 op 15."

Snelders: "En toch zijn ze nog een punt uitgelopen. Dat zegt genoeg over de nivellering. Iedereen vond Charleroi het zwakke broertje, maar die wonnen vorige week plots weer van Gent."

Het gaat dus om de tweede plaats, waarvoor ze plots weer met vijf op een zakdoek van vier punten staan.

Anthuenis: "Dat vind ik een verrassing. Maar mijn pronostiek is dat Charleroi zesde wordt. De laatste drie maanden hebben ze één keer gewonnen in 13 matchen. Ik verwacht niet dat ze nu plots veel gaan beginnen te winnen. Ze hebben lang geteerd op drie, vier goeie maanden."

Van der Elst: "Benavente-Rezaei was een geweldig duo, maar die zijn teruggevallen. En Mazzu is gaan wisselen. Niet geheel onlogisch als je niet meer wint. Ze zijn zoekende."

Snelders: "Als je als derde uit de competitie stapt, is het wel wrang om pas zesde te worden."

Van der Elst: "Europees voetbal was toch een doelstelling, daar zijn ze voor uitgekomen."

Anthuenis: "Maar als ze realistisch zijn in Charleroi, moeten ze tevreden zijn dat ze play-off 1 hebben gehaald."

Snelders: (lacht) "En één geruststelling: ze moeten in juli in de voorronde niet naar Kazachstan."

Halfweg play-off 1 tellen we slechts twee uitoverwinningen: Gent op Anderlecht, Anderlecht op Charleroi...

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN