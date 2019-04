Exclusief voor abonnees De strafste Belg sinds De Vlaeminck GILBERT PAKT MET PARIJS-ROUBAIX ZIJN VIERDE MONUMENT 15 april 2019

Zijn viérde Monument is binnen. Alstublieft. Na de Ronde van Lombardije (2009, 2010), Luik-Bastenaken-Luik (2011) en de Ronde van Vlaanderen (2017) won Philippe Gilbert gisteren Parijs-Roubaix. Ongezien in het moderne wielrennen. De laatste die vier Monumenten veroverde, was Sean Kelly in 1986 met Milaan-Sanremo. Liefst 33 jaar was het wachten tot Gilbert aansloot. Enkel legendes Rik Van Looy, Eddy Merckx en Roger De Vlaeminck wonnen alle vijf de Monumenten.

