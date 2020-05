Exclusief voor abonnees De stijl van Bart (Blind Gekocht) 02 mei 2020

In het Vier-programma 'Blind Gekocht' moet interieurarchitect Bart Appeltans bijna wekelijks met beperkte middelen een mooi interieur proberen in te richten. Gelukkig staat hij niet het hele jaar door voor zulke uitdagingen en kan hij met SFAR vaak in comfortabelere omstandigheden werken. Tot welke mooie resultaten het interieur- en architectenbureau van hem en zijn collega Liesbet Bemong dan komt, kan je zien in het boek 'Tijdloos'. Naast een dosis inspiratie geeft Bart ook tips bij materialen, patronen en texturen die in verschillende interieurs passen. Er zijn ook moodboards die de diverse stijlen van hedendaagse trends tonen.

