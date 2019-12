Exclusief voor abonnees De ster van het klimaat 07 december 2019

Als was ze een filmster of een president, zo afgeschermd door agenten en security wordt Greta Thunberg op weg naar de VN-klimaattop in Madrid. Gisteren kwam de 16-jarige klimaatactiviste per trein aan in de Spaanse hoofdstad. Op het perron al stonden tientallen journalisten de Zweedse tiener op te wachten, zodat ze eerst een kwartier moest blijven zitten om dan met hulp van de veiligheidsdiensten uit te stappen. Dat ontlokte haar op Twitter het grapje: "Het is me gelukt om Madrid binnen te sluipen, ik denk niet dat iemand me gezien heeft!" In de speech die ze even later hield, klonk ze al ernstiger. Ze gaf toe dat de klimaatspijbelacties niks hebben uitgehaald. "Regeringen kwamen er niet door in actie." Ze drong nogmaals aan op snelle maatregelen. "Mensen lijden en gaan dood. We kunnen niet langer wachten."

