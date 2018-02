De stakers zijn er al 27 februari 2018

Het wordt afwachten tot deze ochtend met hoeveel ze zullen zijn, maar gisteravond was er alvast maar beperkte hinder op het spoor door de staking van de ACOD. Aan sommige grote stations stonden piketten en enkele verbindingen werden afgeschaft, maar het was duidelijk dat de meeste reizigers rekening hadden gehouden met de staking. Vandaag zal de hinder allicht groter zijn. Niet alleen op het spoor: alle afdelingen van de socialistische vakbond staken mee. "We willen dat de regering duidelijkheid schept over de pensioenplannen voor de zware beroepen", klinkt het.

