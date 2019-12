Exclusief voor abonnees De staat luistert en kijkt tot zes keer per dag mee 19 december 2019

De Belgische inlichtingendiensten gebruiken meer dan ooit bijzondere inlichtingenmethodes zoals telefoontaps, observaties en geheime huiszoekingen. In 2018 gebruikten de Staatsveiligheid en de militaire ADIV alles samen 2.445 keer deze moderne onderzoeksmethodes - of meer dan 6 keer per dag. Dat is een stijging met meer dan 25% tegenover 2017. In vergelijking met 2013 gaat het om een toename van ruim 80%. Dat blijkt uit het jaarrapport 2018 van toezichthouder Comité I. In de inlichtingenwereld is te horen dat het stijgend gebruik samenhangt met de huidige dreigingen tegenover België. Het gaat dan om de strijd tegen terreur, maar ook om de cyberoorlog met China en Rusland. (BJM)