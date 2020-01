Exclusief voor abonnees De speurders vallen binnen bij een drugsplantage 02 januari 2020

00u00 0

We hebben er twee jaar op moeten wachten, maar vanavond gaat VIER van start met een nieuw seizoen van 'De recherche'. Deze keer stelden de makers hun camera's op bij de lokale recherche van Genk en Gent. In deze eerste aflevering is er reden tot vieren in Genk, want collega Guido wordt 60. Maar het feest is van korte duur, want een anonieme tip leidt het Team Drugs naar een loods waar ze een indrukwekkende cannabisplantage en een geladen wapen ontdekken. Met hun revolvers én een stormram in de aanslag vallen ze de loods binnen. Wat ze vinden, is zelfs voor de rechercheurs met ervaring impressionant: honderden planten die oogstrijp zijn en klaar om te verdelen op de illegale markt. (DBJ)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis