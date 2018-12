De snelste, maar vooral de slimste 74 BART SWINGS 19 december 2018

Nee, de Olympische Spelen van Pyeongchang waren niet goed geweest: 6de op de 1.500 en de 5.000 meter, 8ste op de 10.000 meter. Maar toen kwam de massastart en daar was Bart Swings (27) wél top. Hij, de skeeleraar, weet hoe dat moet, zo'n tactisch steekspel op mesjes van 2 millimeter breed met 50 km/u. En wat niemand meer verwachtte - op Swings zelf na, wellicht - gebeurde toch: hij pakte een medaille. Zilver. Het duurde een minuutje om de ontgoocheling weg te slikken, zei Swings achteraf, maar toen overheerste toch de blijdschap. Want daarvoor was hij overgestapt van het skeeleren naar het schaatsen: een olympische medaille. (SSL)

