De Smet en Smith mogelijk in de basis bij Buffalo's 14 december 2018

AA Gent mist Nana Asare en Birger Verstraete door schorsingen. Thorup lijkt geneigd om de 20-jarige Thibault De Smet in te zetten op de linksback. Een tweede optie is dat Rosted linksback wordt en Plastun in de ploeg komt. De schorsing van Verstraete wordt mogelijk opgevangen door Eric Smith, helemaal hersteld na een voetoperatie. "Eric heeft nu 3 volledige matchen met de beloften gespeeld, de laatste match liep hij 13km. Dat bewijst dat hij fysiek klaar is." Giorgi Kvilitaia staat op het punt om terug te keren. De spits is hersteld van een voetbreuk en traint weer mee, maar hij wordt ten vroegste volgende week tegen Cercle Brugge in de selectie verwacht. (RN)