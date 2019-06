Exclusief voor abonnees De slimste mens ter wereld is een Brit 04 juni 2019

Wat onderzoekt een dokter met een otoscoop? En hoe heten de lagere graden van gordels in het judo? Als u het weet, moet u volgend jaar misschien ook uw kans wagen op het WK Quizzen. Dit jaar verlengde de Engelsman Olav Bjortomt (39, foto) zijn wereldtitel. Ruim 2.500 deelnemers uit bijna 50 landen braken zich afgelopen weekend het hoofd over 240 vragen, verspreid over acht categorieën. In België waagden 91 quizzers hun kans. Beste Belg was Ronny Swiggers uit Oostende: hij werd zesde, op amper drie punten van het podium. Het antwoord op bovenstaande vragen is trouwens 'het oor' en de 'kyu'.

