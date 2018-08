De sleutel tot goede seks? Organisatie 03 augustus 2018

Vrouwen verkiezen goed georganiseerde mannen boven nonchalante casanova's in bed. Dat concluderen onderzoekers van de Duitse Ruhr-Universiteit van Bochum uit een bevraging bij 964 koppels. Gevraagd naar de belangrijkste eigenschap voor een bevredigend seksleven opteerden de meeste vrouwen voor een 'gewetensvolle man'. "Op basis van het onderzoek kunnen we stellen dat vrouwen efficiënt en georganiseerde mannen verkiezen boven vlotte, wanordelijke partners", verklaart één van de onderzoekers in de Britse pers. In tegenstelling tot onvoorspelbare partners wordt van gewetensvolle mannen minder verwacht dat ze hun relatie op langere termijn verwaarlozen. "Mannen die grondig en plichtsbewust zijn, zullen meer de nood voelen om hun partner te bevredigen, wat leidt tot een beter seksleven", klinkt het. (YDS)

