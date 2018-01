De sexy comeback van Wendy Van Wanten 00u00 0

Het is al een hele tijd geleden dat we haar nog eens op tv zagen, maar vanavond maakt Wendy Van Wanten (57) een kleine comeback. In 'Loslopend Wild & Gevogelte' op Eén verschijnt ze in een engelachtige witte nachtjapon die weinig aan de verbeelding overlaat. Van Wanten speelt een scène met Lucas Van den Eynde. Wanneer hij een pakketje komt ophalen bij zijn buurvrouw, begint zij - op een heel zwoele manier, zoals alleen Wendy dat kan - 'Paroles Paroles' van Dalida en Alain Delon te zingen. Van den Eynde is helemaal van zijn melk, al had hij er niet op gerekend dat ook manlief Frans thuis was. (JOBG)

