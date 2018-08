De selfiestick is passé, hier is deselfiedrone 02 augustus 2018

Moet u nog op vakantie? Laat die selfiestick dan maar thuis. Drones die je fotograferen op een roze flamingo in een azuurblauwe zee: da's momenteel de hype. Bovendien zijn er modelletjes die zomaar meekunnen in de handbagage door ze gewoon te vouwen. De foto's zijn ongetwijfeld een pak indrukwekkender, maar de kans dat je scheve blikken krijgt van zonnende collega-vakantiegangers is even groot. Want ze maken best veel lawaai en zijn volgens de meesten een inbreuk op de privacy. Een selfiedrone kan je al kopen vanaf 40 euro. Wil je echt goede kwaliteit, ga dan voor de ultralichte Parrot Anafi. Voor 700 euro koop je hem op bol.com. (FT)

