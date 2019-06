Exclusief voor abonnees De schoenen zitten alvast strak 18 juni 2019

De eerste foto van Kompany in de Anderlechtse kleedkamer sinds zijn terugkeer is een feit. Hij bond er de veters strak en showde en passant de nieuwe shirts van paars-wit, voor het eerst van Joma. Kompany zal het nummer 4 dragen - hetzelfde rugnummer als bij Man City. Simon Davies leidde intussen gisteren de eerste veldtraining. Kompany, die geniet nog even van een welverdiende vakantie.

