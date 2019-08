Exclusief voor abonnees De Sart: "We zijn gestopt met voetballen" 26 augustus 2019

"Zodra Standard druk ging zetten, geraakten we in paniek. We zijn na de rust gewoon gestopt met voetballen en ik weet niet waarom." Zo scherp fileerde Julien De Sart, zelf Luikenaar, met reden zijn KV Kortrijk na het tegenvallende bezoek aan zijn geboortestad.

