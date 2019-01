De Sart: "Tijdens de rust al druk op de scheids" 21 januari 2019

Julien De Sart nam het woord als het ging over de beïnvloeding van de Standard-staf op de scheids. "Ze hebben keihard aangedrongen opdat de ref toch maar naar het scherm zou gaan. Trouwens, toen we na de rust het veld opstapten, waren ze ook al bij de scheids gaan kniezen dat hij hen een penalty had moeten geven in de eerste helft." Van Der Bruggen kon hem volgen: "Dezelfde fase in het andere strafschopgebied wordt hier nooit penalty." (ESK)