Exclusief voor abonnees De Sart (ex-STVV) debuteert achter gesloten deuren Antwerp 0 Valenciennes 0 15 juli 2019

00u00 0

Na een kansarme oefenmatch achter gesloten deuren bleef Antwerp steken op een 0-0-gelijkspel tegen de Franse tweedeklasser Valenciennes. Haroun, Mbokani en Jukleröd kwamen het dichtst bij een doelpunt. Ritchie De Laet paste wegens lichte hinder aan de knie en Antwerps meest recente aanwinst Alexis De Sart maakte zijn debuut. Na de wedstrijd kwam De Sart kort terug op zijn omstreden vertrek bij Sint-Truiden. STVV meent namelijk dat de belofte-international nog onder contract lag, terwijl De Sart van mening is dat men op Stayen te laat was met het lichten van een optie. "Ik was liever op een andere manier vertrokken, maar ik blijf erbij dat ik een vrije speler was", aldus de middenvelder. "Ik heb trainer Marc Brys van STVV tussendoor nog gesproken. Hij was verrast en ontgoocheld. Niet zozeer in mij, maar over de situatie. Brys snapte mijn standpunt ergens ook wel. Antwerp is de juiste stap na twee seizoenen op Stayen." (KDC)

