De 'Sara' in Kevin Janssens

De heruitzending van 'Sara' zorgt online voor een #Sarachallenge. Kijkers en BV's posten op sociale media - helemaal in de lijn van het verhaal op tv - hun meest onflatterende jeugdfoto. Want: 'Hebben we niet allemaal een periode als lelijk eendje achter de rug?' Het levert heel wat opmerkelijke, maar soms ook schattige jeugdkiekjes op. Kevin Janssens (40) aanvaardde de uitdaging en toonde zonder gêne hoe hij er als 16-jarige in zijn 'Sara'-periode uitzag.

